Terzi chiusure preziose, Crimi dimostra che il lavoro paga

Galabinov ne spreca due, Pierini entra senza incidere. Okereke guardato a vista.

La Spezia - Manfredini 6 - Tanti rilanci sparati in fallo laterale. Straordinario istinto quello che salva il risultato a metà ripresa. Non azzarda mai la presa alta.



De Col 6 - L’avversario che può metterlo un po’ più in difficoltà finisce anzitempo sotto la doccia. Fa poco in attacco però.



Terzi 7 - Due chiusure super in area per correggere le sbavature che ancora lo Spezia non manca di registrare.



Giani 6,5 - Finotto è migliorato con la cura Venturato rispetto a quello visto con la Ternana. Gli concede solo il tiro da fuori che incoccia l’incrocio e poco altro.



Augello 6,5 - Diligente nel tampinare Settembrini, audace nel seguire nell’azione d’attacco sulla fascia sinistra. Una continua bella scoperta.



Bartolomei 6 - Conosce gli avversari come le sue tasche, sarà anche per questo che si spende molto in contenimento oggi. Sembra presto finire in riserva e limita le scorribande.



Ricci 6,5 - Parte un po’ sottoritmo, poi si prende in mano il possesso palla. Gioca di destro e di sinistro, regala un paio di lanci da 40 metri (36’st Maggiore sv)



Crimi 7 - Raccoglie il frutto di un instancabile lavoro tra mediana e trequarti con un tiro deviato. Finisce a fare l’uomo davanti alla difesa



Okereke 5,5 - Non gli arrivano palle giocabili oltre i difensori, anche perchè è seguito bene quando è a sinistra. Passa al centro e l’occasione arriva, ma la spreca con un sinistro innocuo



Galabinov 5 - Dopo quattro minuti fa tutto alla grande tranne il tiro, poi sbaglia l’anticipo su Paleari a fine tempo. Le occasioni migliori per sbloccarsi (22’st Pierini 5,5 - Si imbottiglia)



Bidaoui 6,5 - Per natura un solista, però non c’è volta in cui la finta a rientrare non gli riesca. Ghiringhelli non lo vede proprio, peccato lo supporti il tiro (17’st Gyasi 6 - Qualche accelerazione)



All. Pasquale Marino 6,5 - La sinistra con Augello, Crimi e Bidaoui funziona molto meglio sia ad attaccare che a difendere. Il suo Spezia tipo gioca con più ordine rispetto a quello visto a Cremona, ma anche oggi la scarsa decisione sotto posta tiene la partita in bilico fino all’ultimo minuto. Con i cambi schiera un tridente da contropiede che si incarta però nella fretta e nell’imprecisione dei passaggi. La trasferta di Verona dirà a che punto sono i progressi.