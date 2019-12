Terzi accetta la panchina: "Ho giocato tanto, ora tocca ad altri"

La Spezia - “Stiamo risalendo la classifica, siamo reduci da un buon pareggio a Cosenza dopo la bella vittoria contro il Frosinone. Affrontiamo in maniera positiva la settimana per arrivare alla partita contro il Livorno nel modo migliore". Così Claudio Terzi, intercettato da Radio Sportiva alla riunione con la CAN B che si è tenuta questa mattina a Firenze. "Pisa? Una grande partita rovinata da cinque minuti di distrazione. Qualcosa che è accaduto raramente negli ultimi tempi".

Negli ultimi due impegni Italiano gli ha preferito Erlic per fare coppia in difesa con Capradossi. "Fisicamente sto bene, normale che un allenatore faccia le sue scelte. Io ho giocato tanto fino ad oggi e ora tocca ad altri. Quando sarà di nuovo chiamato, mi farò trovare pronto. Scuffet? Ottimo portiere, sta facendo bene in quest'ultimo periodo. Ha tanta esperienza nonostante la giovane età. Spero per noi che continui così”.