Terzi: "Subito il 2-1 in maniera ingenua, ci rifaremo subito"

La Spezia - "Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, il Carpi è una squadra che difende compatta e si affida ai lanci lunghi e che evidentemente ci mette in difficoltà, ma fino al gol eravamo stati bravissimi a chiudere tutti gli spazi. Dispiace tornare a casa con una sconfitta, perchè avevamo interpretato bene la gara sia nei primi 45' che in avvio di ripresa". Claudio Terzi è stato l'uomo della provvidenza per cinque minuti. Non è bastato il suo gol a permettere allo Spezia di portare a casa almeno un punto dal Cabassi. "La rete di Mbakogu, forse viziata da un fallo ai danni di Di Gennaro, ha cambiato la trama dell'incontro, nonostante il nostro immediato pareggio; abbiamo subito la rete di Melchiorri in maniera un po' ingenua, avremmo dovuto curare meglio i particolari in quella circostanza così come in tutta la ripresa. Avremmo voluto dare continuità alla nostra striscia positiva e dare una soddisfazione ai tifosi che anche oggi a Carpi ci hanno seguito davvero numerosi e che alla fine ci hanno applaudito, cosa per i quali voglio ringraziarli a nome di tutti. Questo ko deve essere soltanto un episodio nel nostro cammino, lunedì dobbiamo riprendere la nostra marcia e fare bene a Chiavari, cercando di cogliere il miglior risultato possibile".