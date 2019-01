Terzi, Ricci, Bartolomei e Augello gli stakanovisti aquilotti

La Spezia - Terminato il girone d'andata, con le Aquile in piena zona playoff, è il capitano Claudio Terzi a vantare il minutaggio maggiore, infatti, esclusi i recuperi, in sedici presenze è rimasto sul rettangolo verde per 1430 minuti, ventitrè in più rispetto a Matteo Ricci, al secondo posto nella classifica dei più utilizzati da Pasquale Marino, ma primo in quella delle presenze personali, con diciassette gettoni, al pari di Emmanuel Gyasi, che però di minuti ne ha disputati "solo" 1102. Sempre guardando al minutaggio, al terzo posto troviamo Paolo Bartolomei con 1281 minuti in sedici presenze, mentre chiudono la top five il portiere aquilotto Eugenio Lamanna (quattordici presenze per 1260 minuti) e Tommaso Augello (1245 minuti in quattordici presenze).



Sono invece ben 23 i calciatori utilizzati da Pasquale Marino nel corso del girone d'andata, con Marco Crimi che guadagna il titolo di aquilotto più decisivo, infatti in occasione delle sue due reti in maglia bianca, realizzate contro Cittadella e Livorno, gli aquilotti hanno fatto bottino pieno.

Guardando più in generale, durante il girone d'andata lo Spezia ha potuto beneficiare di due rigori, arrivati nelle ultime gare del 2018 contro Cosenza e Lecce, ed entrambi trasformati da Ricci, mentre solo la Cremonese, nel 3° turno, ha usufruito di un penalty assegnato contro gli uomini di Pasquale Marino e nell'occasione trasformato da Terranova.