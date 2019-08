Terzi: “Ramos e Ferrer hanno qualità, Vignali una certezza”

La Spezia - “Ramos ha il vantaggio di aver già avuto il mister e già in ritiro si vedeva che aveva i concetti di Italiano in testa, poi ha qualità e corsa”. Claudio Terzi è il veterano di una difesa con tanti giovani e diverse facce nuove, soprattutto sugli esterni. “Ferrer si è messo a disposizione, ha un fisico importante e ottime qualità. Vignali per me è una certezza, lo so che qualcuno storcerà il naso, ma secondo me difensivamente è quasi sempre perfetto e sai quello che ti può fare un campo. Bastoni ha iniziato a fare il ruolo ora, ma ci sta lavorando tanto. Tutti e quattro possono fare bene”.



A.Bo.