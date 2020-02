Terzi: "Punti pesantissimi, ora due partite complicate"

La Spezia - "Non giocavo dalla partita contro la Salernitana e sono contento della mia prestazione odierna, anche se mi spiace per il problemino fisico che ha avuto Martin e spero non sia nulla si grave. Siamo tutti molto contenti della prestazione, ce ne torniamo a Spezia con tre punti pesantissimi". Claudio Terzi torna su uno dei campi più complicati della serie B e mette insieme una delle prestazioni migliori della sua stagione. "Penso che tutti stiamo dimostrando di esser in un buon periodo, garantendo al mister ampia scelta. Chiunque venga mandato in campo dalla panchina dimostra di stare bene e di voler aiutare la squadra, perchè il gruppo sta lavorando con grande intensità".

Siamo un'ottima squadra, abbiamo anche acquistato elementi importanti dal mercato di gennaio, grazie ad un ottimo lavoro della dirigenza e abbiamo trovato una compatezza difensiva importante; puntualmente ogni settimana proponiamo trame di gioco notevoli, il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi si vede eccome, soprattutto in queste ultime giornate in cui troviamo anche i risultati - dice al sito ufficiale - Ora ci aspettano due partite complicate, dobbiamo pensare ad una alla volta, prima la Cremonese per la gara di martedì e poi verrà anche l'Ascoli sabato. Dobbiamo lavorare col solito sacrificio e la solita umiltà, se dovessimo continuare così è inevitabile che ci toglieremo grandi soddisfazioni, ma guai ad abbassare la guardia perché la classifica è cortissima".