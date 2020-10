La Spezia - Claudio Terzi e Paulo Dybala si ritrovano in serie A, ma questa volta da avversari. Succederà domenica che gli ex compagni nel Palermo 14/15 saranno in campo per Spezia-Juventus dopo essersi visti l'ultima volta ormai cinque anni fa. I rosanero di Giuseppe Iachini avevano chiuso all'undicesimo posto in classifica. In estate il difensore sarebbe passato allo Spezia, diventandone capitano e bandiera fino al ritorno in serie A, l'argentino alla Juventus dove milita ancora.