Tentazione Palladino, ma Forte e Marilungo sono ok

Non c'è Gilardino e allora l'ex Genoa potrebbe finire a fare la seconda punta. Mora parte dalla panchina. Nel Carpi attenti al duo formato serie A Mbakogu-Melchiorri.

La Spezia - Alberto Gilardino ko, Okereke e Soleri ceduti, Palladino forse. Va in ballottaggio con Forte e Marilungo l'ex genoano, uno dei tre comporrà l'attacco insieme a Granoche questo pomeriggio al "Cabassi" di Carpi. Lo Spezia che ha quasi sempre fatto bene contro le grandi si trova davanti i grintosi biancorossi scivolati ai margini della zona play-off. Sfida importante che deve portare altre risposte dopo quelle avute nella prima di ritorno contro il Palermo.

I nuovi tutti convocati, ma nessuno sembra avere la possibilità di partire dal primo minuto. Il 4-3-1-2 di Fabio Gallo dovrebbe essere uguale a quello di sette giorni fa, almeno per dieci undicesimi. Dentro quindi Di Gennaro insieme a De Col, Terzi, Giani e Lopez in difesa. Bolzoni pare recuperato per il ruolo di vertice basso in mediana, con Pessina e Maggiore ai suoi lati. Mastinu innesca Granoche e uno tra Marilungo (favorito), Forte o Palladino. Per Mora, De Francesco e Palladino possibilità di entrare a partita in corso.



Qui Carpi. E' Brosco l'ultimo cruccio di Calabro. Il difensore centrale non sembra al massimo e allora Poli si candida a prenderne il posto dal primo minuto. Provato in settimana il 4-4-2 con Colombi in porta e una linea arretrata rocciosa composta da Pachonik, Poli (Brosco), Ligi e Bittante (Pasciuti). In mediana torna Sabbione dopo tre giornate di squalifica con Mabye in vantaggio su Verna; Calapi e Belloni i due estreni. Davanti una coppia da alta classifica: accanto a Mbakogu il nuovo acquisto Melchiorri.