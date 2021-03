Tentazione Agudelo punta, torna Matteo Ricci in regia

La Spezia - Ben 28 convocati per Vincenzo Italiano. Chiamata last minute, diramata solo attorno a mezzogiorno dopo che l'esito dei tamponi sul gruppo squadra hanno confermato come, almeno per ora, la positività al Covid sia limitata al portiere Provedel e ad un collaboratore della prima squadra. E questo già introduce una grande novità di formazione per la partita contro il Benevento delle 15: in porta da Jeroen Zoet, ko per un infortunio a settembre e poi scavalcato nelle gerarchie dal friulano. Per lui l'occasione di dare un senso alla sua stagione.

Davanti a lui ci sarà Ferrer come terzino destro, altro rientro dopo qualche tempo, con Erlic e Ismajli in mezzo e Bastoni di rientro sulla corsia mancina. In mezzo tocca di nuovo a Ricci, che ha riposato a Torino contro la Juventus, con Estevez favorito su Leo Sena per il ruolo di mezzala destra. Pobega è tra i convocati, ma a sinistra giocherà ancora il capitano Giulio Maggiore. In avanti Agudelo favorito su Nzola per il ruolo di centravanti, con l'inamovibile Gyasi a sinistra e Verde sulla destra.



Qui Benevento. La lite Schiattarella-Insigne priva Pippo Inzaghi di due pedine importanti. Si va verso un 3-4-2-1 con Lapadula sostenuto in attacco da Improta e Caprari. In mediana ci sono Hetemaj e Viola con Ionita e Tello esterni. Davanti a Montipò il trio Tuia, Glik e Caldirola.