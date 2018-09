Tennis tavolo, secondo podio stagionale per Orlandi

La Spezia - Ultimo appuntamento prima dell'inizio dei campionati a squadre e ancora un podio per il T.T. Club La Spezia impegnato con numerosi atleti nel 1° Open di Cortemaggiore.

Nel sesta categoria ottima prova di un sempre più concreto Rodaro che arriva fino ai quarti di finale dove alza bandiera bianca complice anche un po' di stanchezza. Gli fanno da cornice le buone prove di Bonfigli e Scarpellino che si impone nel torneo di consolazione vinto con disinvoltura.

Nella quinta categoria non arriva alcun risultato di rilievo anche se Scarpellino dà il meglio nel torneo degli sconfitti giungendo in seconda posizione.



E' però nella quarta categoria che arriva il risultato principe in terra emiliana dove Damiano Orlandi raggiunge il secondo podio di stagione dopo la finale di San Salvatore, fermandosi alla penultima curva battuto da Roberto Tessari ma mettendo in luce, se ancora ce ne fosse bisogno, uno stato di forma che tanti invidiano suffragato anche dalle ottime prestazione fornite nel girone della terza categoria non superato solo per differenza set.



Dalla settimana prossima si farà sul serio.