Tennis in carrozzina al Luniriver

La Spezia - Il Centro sportivo Luniriver Sporting Club ospita sabato il primo Muttley Cup, un torneo di tennis in carrozzina aperto a tutti di tutte le età. Le partite inizieranno alle 10 per terminare alle 17 con la premiazione. Sarà presente Nicola Codega, 42 anni di Carrara, che un incidente stradale nel luglio del 1998 ha inchiodato su una sedia a rotelle. Codega teorizza che la vera disabilità sta nella testa e non nelle gambe e continua a fare sport. Di recente ha scritto un libro dal titolo “Sempre in piedi” edito da Acrobat Media con la prefazione di Gigi Buffon.