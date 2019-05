Tennis, il Circolo Spezia alla finale regionale di Serie C femminile

La Spezia - Dopo una decina d’ore abbondante il Circolo Tennis Spezia s’impone a mezzanotte passata a un irriducibile Tennis Club Finale Ligure e approda alla finale del campionato di Serie C femminile ligure, che affronterà in sede da stabilire, domenica prossima 2 Giugno: avversario l’Unione Sportiva Taggese Tennis Club, sodalizio che annovera fra i propri “prodotti” un “certo” Fabio Fognini, che da parte sua ha fatto fuori in semifinale Lavagna.

Decisiva contro il Finale l’accelerazione della già azzurra giovanile e più d’una volta campione italiana a livello “under” Costanza Traversi, che dopo aver vinto il proprio singolare, s’è imposta nei doppi insieme a Camilla Raggi (quest’ultima, come Patrizia Fusco, aveva in precedenza invece perso il proprio “single”) compreso quello di spareggio.

Ora a San Venerio mente e cuore alla “finalissima” con la compagine di Arma di Taggia, dove vincere vale il proseguimento nel tabellone nazionale, obiettivo la promozione in B; nel frattempo ecco l’ “identikit” tecnico-anagrafico della squadra del Cts…



COSTANZA TRAVERSI / cat. 2.3 - Spezzina, rientrata ad allenarsi ivi e a vestire la maglia del circolo spezzino, dopo 4 anni.

CAMILLA RAGGI / cat. 2.4 e under 18 - Spezzina che da sempre s’allena ed è tesserata al Circolo Spezia. Negli ultimi 3 anni ha avuto una progressione molto significativa passando dalla categoria 4.2 alla 2.4.

PATRIZIA FUSCO / cat. 2.7 - Da 4 anni tesserata col Tennis Spezia e da quest’anno, avendo conseguito laurea e titolo d’istruttrice di tennis, collabora con la Scuola tennis locale.

FRANCESCA RIGHETTI / cat. 3.2 – Spezzina da 3 anni maestra al club spezzino.

ILARIA TENDOLA / cat. 3.3 e under 16 – Tesserata presso il circolo “sanvenerese” da 3 anni.

ELENA MORONI / cat. 3.4 e under 18 – A sua volta tesserata in loco da un triennio.

ELISA SIMONETTI / cat. 4.1 – Spezzina e da sempre socia e giocatrice del Circolo Tennis Sp, ha raggiunto alti livelli anche internazionali, purtroppo non può più allenarsi con continuità. Ad ogni modo è sempre disponibile ad aiutare in caso di bisogno il complesso.