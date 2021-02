Tennis, a San Venerio si riparte con lo slam by Head

La Spezia - Chi si rivede? La racchetta! E il Circolo Tennis Spezia, in questa controffensiva sportiva dopo gli “stop da virus”, di certo non può mancare…per cui a San Venerio si svolgerà, dai prossimi venerdì 12 a domenica 28 Febbraio, il da anni noto “Slam by Head”.

Le categorie interessate sono ivi le Under 10/12/14 e 16 sia sul versante femminile che su quello maschile. Con l’eccezione degli “U10”, per i quali si applica il sistema di punteggio No-Ad, per il resto si gioca al meglio di 2 set su 3; con tie-break a 6 giochi pari. Il club mira a sfondare la soglia dei 200 iscritti.



Alla tappa spezzina del circuito faranno seguito quella di Finale Ligure dal 23 Aprile al 9 Maggio e quella di Genova dal 3 al 12 Settembre, con Master Finale (ivi premi in abbigliamento, attrezzature, buoni per partecipare a centri estivi e tornei di rilievo) dall’1 al 10 Ottobre. Le prove sono abilitanti ai fini della partecipazione alle qualificazioni regionali ai Campionati Italiani. Premio finale ai primi due classificati e “jackpot” a chi vince 3 tappe più master.



Informazioni a: segreteria@circolotennisspezia.it.