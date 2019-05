Tennis Spezia campione ligure negli Under 10

La Spezia - Circolo Tennis Spezia campione regionale ligure Under 10 sul versante maschile. Capitanati da Francesca Righetti (è la sorella minore di quel Nicolò Righetti dell’ Accademia Tennis Apuano che coordina l’attività tecnica a San Venerio) col supporto di quel Niccolò Sanna che a S. Venerio capeggia la Scuola-tennis, Matteo Ticchiati e Pietro Scaramuccia hanno conquistato il titolo di categoria della Liguria, al Park Tennis di Genova, battendo in semifinale il Biancorosso Carcare e nella “finalissima” il Tennis Club Finale Ligure: la Righetti ha voluto sottolineare come entrambe le sfide hanno richiesto, a parità di singolari, il doppio di spareggio; per rendere l’idea di quanto il quadrangolare genovese a mo’ di “final four” sia stato estenuante…

Da parte sua Sanna ha approfittato dell’importante occasione per ricordare come al Cts si persegua nella preparazione degli atleti in erba, oltre a quella tennistica, anche una crescita più in generale sportiva e umana.