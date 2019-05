Tennis, San Venerio attende la finale di C femminile e intanto chiude l'Open

La Spezia - E’ ufficiale, a San Venerio la finale del campionato ligure di Serie C femminile che domenica prossima 2/6 il Circolo Tennis Spezia giocherà contro la Taggese, ore 14.

Nel frattempo al massese Davide Della Tommasina, categoria 2.2 e fra i primi ottocento al mondo, l’ Open (nel senso di aperto a tutte le categorie) Trofeo Brotini del circolo; battuto nella “finalissima”, dopo la battaglia di tre set contro il beniamino di casa Alessio Guidotti in semifinale, il sammargheritese Tommaso Metti: 3-6 / 6-4 / 6-4...quest’ultimo, cat. 2.4 che a Santa Margherita peraltro fa parte di quella squadra di Serie B in cui si disimpegna pure “tale” Andreas Seppi, in semifinale aveva superato in due frazioni Liam Savio. Giudice arbitro l’onnipresente Antonella Finazzi, plauso anche per gli addetti alla manutenzione in loco Giuseppe, Mario e Luca.

Ora precedenza assoluta appunto alla C femminile finalista, comunque domenica a venire è di scena a S. Venerio anche la D maschile, con la squadra di D2 spezzina impegnata alle ore 9 contro Genova e quella di D3 di fronte al Santa Maria alle due. In contemporanea dunque, ma su altro campo, con la C “donne”.