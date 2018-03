Tennis, Fognini trionfa in Brasile e dedica la vittoria ad Astori

La Spezia - "Questa vittoria è per Davide Astori": così Fabio Fognini, che vince il “Brazil Open” sulla terra rossa di San Paolo e dedica il successo al capitano della Fiorentina, trovato morto stamattina nell’hotel di Udine dove era in ritiro il club viola.



Per il tennista di Arma di Taggia, numero 20 del mondo, è il sesto titolo in carriera: il 30enne ligure ha sconfitto in rimonta per 1-6 6-1 6-4, in un’ora e 33 minuti di partita, il cileno Nicolas Jarry, numero 73 Atp.