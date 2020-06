Temponi e sierologici alla ripresa, oggi giorno libero

La Spezia - Una domenica di riposo prima di riprendere a lavorare con il mirino puntato a venerdì sera quando il "Bentegodi" di Verona sarà teatro della sfida fra Chievo e Spezia. Aquile che vincono nella prima giornata dopo la ripartenza con gol pesante di Antonino Ragusa che decidono una gara equilibrata e condizionata anche dagli oltre cento giorni di stop. Ieri la squadra si è data appuntamento per la ripresa dopo aver sostenuto tamponi ed esame sierologico come da protocollo. Vincenzo Italiano ha diviso il gruppo in due, con i titolari della sfida ai toscani che hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della squadra è stata impegnata sul manto erboso del campo sussidiario. Ritorno in campo lunedì per una seduta a porte chiuse.