Tempo di festeggiamenti per le Aquile Basket

La Spezia - Le Aquile Basket La Spezia mettono il primo sigillo di questa stagione. Per la terza tappa dello Special Basket 2018 disputata alla palestra “Diego Bologna” di Fossitermi, la squadra dei coach Alessandro Fiore e Sandro si sbarazza a suon di canestri del Castoro Legnano (41-28), del Malnate Varese (35-20) e del Pandha “A” Torino (41-29): così con un turno di anticipo festeggia la vittoria nel ‘Tradizionale’ poiché in classifica diventano irraggiungibili.

Nella tappa spezzina, la manifestazione si è resa ancora più speciale con l’esibizione della scuola basket DLF di cui Amedeo Dal Padulo ne è stato il promotore.

Tornando ai risultato del parquet, grande soddisfazione di coach Moroni. “abbiamo visto una crescita sul piano tecnico e comportamentale dei nostri ragazzi che ci hanno portato a vincere questo campionato. Sicuramente continuando così, ci presentiamo alle gare Special Olympics più forti che mai un plauso a tutti i ragazzi se lo meritano”. Alessandro Sturlese parla invece dell’aspetto organizzativo “La cosa straordinaria di queste giornate, è che tanta passione, che si esprime in diversi modi: risate, urli di gioia, applausi per chi vince e rabbia di chi perde. Ma tutto sempre alla passione che ci porta tutti insieme”. Gli fa eco Marco Gherpelli “E’ stata una giornata stupenda, la Polisportiva spezzina ti fa sentire in famiglia. Giornate di questo tipo devono essere messe più in risalto affinché molte persone vi partecipano. Lo sport unisce tutti e vedere la forza di questi ragazzi far capire tante cose”



giocatori presenti

Belfcufine Veronica, Buongiorno Andrea, Crisci Salvatore, Demontis Michele, Gemelli Giuliano, Lleshi Anton, Lombardo Giuseppe Sinceri Alessandro, Tumulescu Adrian, Vincente Enfi



Il Presidente Bonati Alessia; il dirigente Dal Padulo Amedeo, Gherpelli Marco e Surlese Alessandri, i Coach Fiore Alessandro e Moroni Sandro, gli accompagnatori Moroni Francesco e Bertei Cristina









TAPPA DI SENNA COMASCO PER L’UNIFICATO

Tappa da dimenticare per Le Aquile Basket La Spezia. Nell’appuntamento conclusivo dello Special Basket 2018 di Senna Comasco, brutto epilogo per la compagine dei coach Alessandro Fiore e Sandro Moroni. Dalla sconfitta ininfluente col Pandha Torino “A” nella categoria tradizionale (la certezza della medaglia d’oro era arrivata dalla tappa di La Spezia, battendo il Castoro Legnano, il Malnate Varese e nel primo match con la stessa compagine del Pandha Torino “A”), alle sconfitte con Cissacca Bulls Alessandria e Cuore Matto Torino “B” nell’unificato, che lo fanno scendere al terzo posto nella classifica del Girone A.

“Abbiamo subito molto nell’integrato – commenta Alessandro Fiore - soprattutto il fatto di non poter giocare con i nostri partner, ma prestati dall’organizzazione. Questo ha influito sul nostro gioco, anche se in questa occasione non eravamo la solita squadra grintosa. Dovremo rivedere qualcosa in vista di Montecatini”.

“Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi dopo la splendida vittoria nel tradizionale – dice coach Moroni – certo perdere così non fa piacere a nessuno, ma voglio esaltare lo spirito della squadra; un gruppo di ragazzi eccezionali. Confermo per tanto quanto detto dopo la tappa spezzina, ci presentiamo agli Special Olympics più forti che mai”

Al termine delle partite, si è svolta un’amichevole tra i componenti della Nazionale che parteciperà nel marzo del 2019 ai giochi mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi. Tra i convocati c’è anche Anton Lleshi pilastro della squadra. “Vedere Anton con indosso la maglia della Nazionale” - dice il capitano Salvatore Crisci - “è un motivo di orgoglio per noi giocatori e per i coach”. Ora ultime settimane di allenamenti prima della kermesse toscana; ed è proprio il capitano a suonare la carica: “La squadra è pronta per riscattarsi”.



