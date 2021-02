Tella sarà amministratore delegato, nel cda Amanda e Caroline Platek

La Spezia - Ecco il nuovo consiglio d'amministrazione dello Spezia Calcio, il primo dell'era Platek. Come annunciato, Stefano Chisoli rimane presidente e viene confermato anche Nicolò Peri, responsabile dell'area amministrativa del club. Della famiglia americana che ha rilevato il 100% delle quote del club entrano Philip Raymond Platek jr, che prende anche la vicepresidenza; Robert Michael Platek jr e le sorelle Amanda Marie Platek e Caroline Aurora Platek come consiglieri. Amministratore delegato del club diventa Nishant Tella, uomo di fiducia dei newyorchesi. Escono quindi Corradino e Cuttica.