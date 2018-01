Tedino: `Momento di autostima, ci diamo un 8 in pagella`

Oggi il Palermo torna ad allenarsi e punta il mirino sullo Spezia.

La Spezia - "Dopo una retrocessione c'era grande delusione, ma abbiamo fatto un grande lavoro trovando la disponibilità dei calciatori senza la quale non si crea nulla. Possiamo ancora migliorare, ma siamo un gruppo importante". Bruno Tedino troverà lo Spezia sulla strada della promozione per la prima partita del 2018. Oggi è il giorno in cui anche il Palermo calcio riprenderà la preparazione in vista della sfida del "Picco" previsto il 20 gennaio prossimo. "Che voto ci diamo fino ad ora? Un 8 in pagella ce lo meritiamo".

"Sì, c'è autostima. Ma per mantenerla dobbiamo fare risultati e per fare risultati dobbiamo spingere forte in settimana. Il campionato è equilibrato e nei primi sette posti ci sono squadre forti. Parma, Cremonese e Venezia che sono neopromosse hanno dietro delle grandissime società e investono da anni nel calcio: sono destinate a fare un campionato di altissima classifica. Poi ci sono l'Empoli, il Frosinone e il Bari che sono partite per vincere".