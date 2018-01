Tedino: "Abbiamo l'obbligo di vincere, serve bava alla bocca"

La Spezia - “Mi preoccupa la ripresa del campionato perché con la sosta si è interrotto un ciclo di un certo tipo. Ho visto intensità durante gli allenamenti, ma poi voler andare a vincere una partita con la bava alla bocca è un'altra cosa. Abbiamo l'obbligo di cercare di vincere il campionato e di fare sempre bene. Non ci possiamo permettere figure. Questa è la cosa su cui ho battuto in settimana, il resto mi interessa poco”. Bruno Tedino si guarda in casa, non teme lo Spezia quanto il ritorno in campo dei suoi. Sa evidentemente di avere la squadra più forte del campionato e che la vittoria dipende soprattutto dal suo Palermo.

“Negli ultimi tre mesi abbiamo avuto cattiveria, voglia di vincere. Non dobbiamo dare il modo agli avversari di riaprire le partite quando siamo in vantaggio. Non sempre siamo stati perfetti sotto questo aspetto. Impossibile fare 100 minuti sovrastando gli avversari. Ma certo che se sei 2-0 o 3-0...”, dice in conferenza stampa prima della partenza per la Spezia.

“Con lo Spezia è come la finale di una coppa prestigiosa. Una partita importante, delicata, da cui trarre impressioni positive. Lo Spezia è molto migliorato dall'andata. Ha avuto una partenza altalenante ma poi ha fatto 30 punti. Ha messo dentro Marilungo, Ammari, Gilardino... giocatori importanti che chiaramente alzano il livello. In casa fanno molto bene, Gallo è sempre stato un allenatore in campo. Sarà un avversario difficile”.