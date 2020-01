Taugourdeau in uscita dal Trapani, ad agosto vicinissimo allo Spezia

La Spezia - Ad agosto sembrava tutto fatto. Accordo tra i direttori Angelozzi e Rubino, accordo con l'agente del giocatore, che da parte sua non vedeva l'ora di poter tornare a giocare per Vincenzo Italiano. Poi però ci ha pensato la proprietà del Trapani a bloccare il trasferimento di Anthony Taugourdeau in aquilotto con tanto di comunicato sul sito ufficiale. Ora però la partita potrebbe riaprirsi. Dalla Sicilia danno infatti il club granata molto attivo sul mercato dei centrocampisti e il francese come possibile partente.

Dallo Spezia nessuna conferma, anche se ieri Angelozzi non ha mancato di definirlo un "pupillo" di Italiano al pari del neo acquisto Nzola. Di certo un ingresso di questo peso potrebbe solo arrivare a fronte di un'uscita. Un calciatore che ha mercato è Luca Mora, fresco di rinnovo fino al 2021. Anche in questo caso, al momento nessuna richiesta di cessione arrivata al club. Situazione in ogni caso da monitorare nelle prossime due settimane.