Taugourdeau, il quasi aquilotto: "Ci mancano i punti, oggi potevamo vincere"

La Spezia - "Gli episodi sono contro, ma non possiamo fare altro che lavorare, accettare le critiche e cercare di vincere le partite. Ci manca la continuità, ci mancano i punti che sono troppo pochi. In questo momento è anche inutile guardare chi sta sopra e chi sta sotto. Oggi sì, potevamo vincere, ma se facciamo pali e traverse, sbagliamo i gol, diventa dura. Siamo stati bravi, contro una squadra che non perde da tredici partite e che normalmente costruisce 15 occasioni a partita. Il mercato? Fa parte del lavoro in tutte le categorie, dalla A in giù, non solo a Trapani. Ed è chiuso da un po', sono qui per fare bene, non potrebbe essere diversamente. A volte si creano delle polemiche inutile ma a me non mi toccano. Ho fatto i complimenti al mister e alla loro squadra perchè stanno facendo un grande campionato".