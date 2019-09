Taugourdeau arriva, Awua verso il Bari

La Spezia - Vincenzo Italiano avrà il suo rinforzo a centrocampo. Guido Angelozzi e Piero Doronzo, a Milano all'Hotel Sheraton San Siro, lavorano per chiudere con Anthony Taugourdeau, trentenne francese chiesto esplicitamente dal tecnico che lo ebbe con sé l'anno scorso. Nonostante la faccia cattiva mostrata dai siciliani con un comunicato che smentiva ogni possibile cessione, in queste ore arrivano invece aperture in questo senso.

"Con il direttore abbiamo parlato, sono fiducioso nelle sue capacità di muoversi...", aveva detto Italiano nel dopo partita di Spezia-Crotone. Parlava anche e soprattutto di questo elemento, che sarà sostituito da Marco Moscati del Perugia. Un ingresso che apre le porte all'uscita di Theophilus Awua, che però non andrà al Trapani come contropartita. Il giovane nigeriano è pronto a tornare in serie C, dove c'è tutto il girone meridionale che lo segue, e in questo momento ci sarebbe il Bari in vantaggio su Catania e Reggina. Ora occhi puntati sulla possibile cessione di Simone Bastoni e poi caccia ad un attaccante.