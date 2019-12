Tarros, un'altra partita persa all'ultimo secondo

La Spezia - La Tarros aggiunge altri due punti a quelli lasciati sui parquet del campionato nei secondi finali dei tempini regolamentari e nel supplementare. Anche contro Montale il pallone decisivo va fuori e i bianconeri lasciano a Pistoia due punti che sarebbero stati, per molteplici motivi, meritati.



La squadra, infatti, finalmente quasi al completo dopo i molti infortuni, ha numericamente tutti gli uomini, ma la condizione è ovviamente lontana dal top e chi, nei due mesi scorsi, ha dovuto fare fronte ad un roster ridotto ai minimi ora è in debito di energie.



Gli spezzini, comunque, di fronte ad una ottima formazione come Montale, certo non mollano, anzi: dopo un inizio in sordina e da rivedere soprattutto in fase difensiva, al rientro dalla pausa lunga rimettono in piedi il match e giocano poi punto a punto con i pistoiesi, sino alla sirena.

Una sirena che però, per l'ennesima volta, sancisce per loro la sconfitta, con uno scarto davvero minimo, due soli punti.



“Dispiace, dispiace tanto, c'è rabbia e amarezza – commenta a fine gara il Presidente Danilo Caluri – non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Certo, abbiamo fatto degli errori, ma abbiamo fatto ancora una volta il massimo, nonostante le tante difficoltà di questo periodo. Demoralizza perdere tante partite così, per 1 o 2 punti o addirittura al supplementare. Sono convinto però della qualità della squadra e credo in questo gruppo. Certo, se la cattiva sorte ci lasciasse un po' stare sarebbe meglio. Speriamo che la ruota giri. Noi, sul parquet facciamo e faremo di tutto perchè il trend cambi. Se avessimo vinto certo non avremmo rubato nulla neppure stavolta, contro una grande squadra”.



Dello stesso tenore le impressioni di coach Andrea Padovan, che ribadisce: “Continuiamo a lavorare, i risultati arriveranno”.



Per la prossima partita la Tarros torna finalmente davanti al proprio pubblico. Appuntamento domenica 15 dicembre alle 18.00 al PalaSprint, avversario il Valdisieve.





Montale ASD - Spezia Basket Club Tarros: 74-72 (21-17; 42-30; 54-54)



Montale ASD: Gangale 11, Zita 14, Riismaa 15, Greco 2, Milani 13, Di Teodoro n.e., Evotti n.e., Ignarra 0, Becciani 0, Bonistalli 11, Geromin 4, Faticanti 4.



Spezia Basket Club Tarros: Cimarelli 4, Bertola n.e., Pipolo 9, Dalpadulo 1, Kibildis 24, Loni 6, Fazio 8, Lauriola n.e., Steffanini 11, Suliauskas 9, Petani n.e..