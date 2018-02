Tarros strapazza Follo nel derby

La Spezia - Basta guardare il risultato, 45-100, per capire che la partita ha avuto ben poca storia; se, poi, si leggono i parziali è chiaro che i giochi erano già chiusi definitivamente prima della pausa lunga.



A Lerici, campo di “casa” del Follo, sembra tutto fin troppo facile per i bianconeri, ma lo è perchè i ragazzi di coach Padovan mettono sul parquet grinta e determinazione e non cadono nell'errore di cali di tensione e concentrazione, rischio possibile considerando anche che questa era l'unica partita dell'ultima giornata di regular season che non aveva nulla da dire al fine della composizione dei successivi gironi. Ma aveva da dire per la Tarros, sia perché, comunque, un derby resta un derby, sia perchè c'era la prestazione dell'andata, chiusa con una vittoria ma certo non brillante, da riscattare.



I bianconeri, senza alcun dubbio, ci riescono, nonostante le assenze, come sottolinea il Presidente Danilo Caluri: “Volevamo riscattare la prova dell'andata e ci siamo riusciti al meglio, considerando anche che abbiamo dovuto far fronte ad assenze importanti, ovvero Peychinov e Canti, e che Bracci e Petani hanno giocato con la febbre”.



“Bella prova – ribadisce coach Padovan – avevo chiesto questo ai ragazzi durante la settimana, di non cadere in cali di tensione, e loro hanno risposto al meglio. Il risultato, poi, dice tutto sull'andamento del match”.??Una partita davvero senza storia, durata praticamente solo la prima frazione e già nettamente chiusa durante la seconda, con il parziale di 6-37 a dire tutto. Il monologo bianconero continua anche dopo la pausa lunga e porta gli ospiti a chiudere raggiungendo la “fatidica” quota 100 punti.





Ora l'attesa è per martedì quando si conoscerà ufficialmente la composizione dei gironi della seconda fase del campionato.??



??Basket Follo - Spezia Basket Club Tarros: 45-100 (12-17; 18-54; 35-86)?Spezia Basket Club Tarros: Pipolo 7, Garibotto 24, Peychinov 0, Bracci 16, Manzini 9, Steffanini 18, Canti 0, Dalpadulo 9, Coari 15, Petani 2. Coach Padovan.

Basket Follo: Langone 6, Petani 11, Aleh Ogadinma 0 , Canini 14, Mazzi 2, Monti 0, Giuliani 4, Spadoni 0, Vernazza 8. All.: Cristelli