Tarros, serve l'aiuto del Palasprint per vincere

I bianconeri affrontano il Cus per gara 4 domani sera. Unico risultato per proseguire è battere i genovesi.

La Spezia - A soli tre giorni di distanza dalla bella vittoria di domenica, la Tarros torna davanti al proprio pubblico per gara 4 della finale play-off contro il Cus. I genovesi sono in vantaggio nella serie per 2-1. L'obiettivo dei bianconeri, pertanto, non può che essere quello di vincere anche la seconda partita casalinga e portare così la finale alla “bella” che, in caso, sarà sul parquet dei genovesi. “Non abbiamo ancora fatto nulla – commenta il Presidente bianconero Danilo Caluri - Quella di domenica è stata una bella vittoria, ma non significa nulla se non la bissiamo in gara 4 e non portiamo la serie sino in fondo. E' il minimo che possiamo fare, per noi e per i nostri tifosi”.



L'invito rivolto proprio ai tifosi è quello di colorare il PalaSprint, come hanno fatto domenica, per sostenere la squadra e aiutarla con il proprio calore a centrare l'obiettivo. Palla a due al PalaSprint per gara 4 della finale play-off mercoledì 16 maggio alle 20.30. Arbitrano Luca Rezzoagli di Rapallo (GE) e Luca Falletta di Genova.