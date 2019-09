Tarros pronta per l'esordio ad Agliana

La Spezia - Dopo gli ottimi risultati in Coppa Toscana, con l'accesso alla Final Four, per lo Spezia Tarros arriva il momento di confrontarsi con il campionato. Una realtà (finalmente) del tutto nuova rispetto a quella degli ultimi anni, grazie alla promozione in Serie C Gold conquistata la scorsa stagione. La Tarros si trova ad affrontare un campionato di categoria superiore e si sposta geograficamente in Toscana.



Subito, alla prima giornata, gli spezzini avranno di fronte una delle squadre considerate più forti, che l'anno scorso è arrivata alle finali per la promozione e che durante l'estate si è ulteriormente rinforzata.



“Il calendario ci ha riservato un esordio tra i più complicati, almeno sulla carta – conferma coach Andrea Padovan – ma sappiamo benissimo che quest'anno ogni partita sarà molto complicata. Noi dobbiamo cercare di “adattarci” da subito a questa categoria. Determinazione ed umiltà devono essere le nostre linee guida”.





“Dobbiamo mentalmente lasciare da parte la Coppa e i risultati ottenuti – prosegue il coach – sono state partite importanti per un primo approccio con squadre che saranno nostre avversarie in campionato, ma siamo talmente all'inizio che è impossibile ogni giudizio. Come ho già detto, ci vorranno almeno due mesi per stabilire on linea di massima il “peso” di ogni squadra. Detto ciò, sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto e soprattutto del lavoro negli allenamenti. Questo è un bel gruppo, che pone la squadra al primo posto. I ragzzi dimostrano sempre grande impegno e voglia di crescere”.





L'esordio della Tarros nel campionato di Serie C Gold Toscana è domenica 29 settembre alle ore 18.00 sul parquet della Pallacanestro Agliana (PT). Arbitrano Tommaso Venturini di Capannori (LU) e Marco Corso di Pisa.





(immagine di archivio)