Tarros ospita Prato, serve davvero fare squadra

La Spezia - Contro Castelfiorentino la Tarros sembra essersi ritrovata, ora deve dimostrare di avere capito davvero quale è la strada che deve mantenere e deve, possibilmente, anche tornare a fare punti, sfruttando il fattore campo. Si gioca, infatti, al PalaSprint, ma l'avversario è ben ostico: alla Spezia, infatti, arriva Prato.



“E' stata un'altra settimana di intenso lavoro, anche durante queste giornate abbiamo dovuto fare i conti con le assenze di Kibildis e Steffanini e con ulteriori problemi, ma sono cose che, lo sappiamo, fanno parte del gioco ed è proprio in questi frangenti che deve venire fuori la squadra. Noi siamo un bel gruppo, ogni ragazzo è a disposizione del team, su questo non abbiamo che da essere orgogliosi. Tutti stanno dando il massimo e sono sicuro che continueranno a farlo. E' un frangente non facile, dobbiamo serrare le fila e stringere i denti, abbiamo molti fuori, ma io voglio parlare di chi, invece, c'è e sta lavorando tantissimo. Purtroppo momenti così capitano, dobbiamo saperli affrontare”.



La Tarros è, infatti, ancora costretta a fare a meno di Kibildis e Steffanini, ma non solo: anche Pipolo non ci sarà contro Prato.





Palla a due domenica 3 novembre alle 18. Arbitrano Manuele Orlandini di Livorno e Lorenzo Vagniluca di Firenze.