Tarros, ora viene il bello, Battere Tigullio, è il placet per la finalissima

Semifinali playoff al via: gli spezzini affrontano i cugini di Santa Margherita al meglio delle cinque partite. Nell'altra sfida Sarzana affronta il forte Cus Genova. Prima sfida domenica 28 aprile.

La Spezia - Gli spareggi del campionato di Serie C Silver sono arrivati alle semifinali: dopo una lunga pausa Tarros, Cus, Sarzana e Tigullio sono finalmente pronte a scendere di nuovo sul parquet per un overseason tutta da gustare. Gli accoppiamenti vedranno di fronte Tigullio e Tarros nella prima semifinale, mentre a contendersi la seconda saranno i biancoverdi del Sarzana Basket e il Cus Genova. Come sempre si gioca al meglio delle 5 partite, quindi passerà il turno chi otterrà tre vittorie.



Concentrando l'attenzione sulla semifinale dei bianconeri, gli spezzini, in virtù del primo posto conquistato durante la regular season hanno il vantaggio del campo, pertanto le prime due giornate si giocheranno al PalaSprint (domenica 28 aprile e martedì 2 maggio), la terza ed eventualmente la quarta andranno in scena a Santa Margherita Ligure il 5 ed il 9 maggio e l'ultima, nel caso si dovesse disputare, sarà giocata al Palasprint il 12 maggio. La Tarros viene dai quarti vinti contro l'Ardita Juventus, mentre nel turno precedente il Tigullio ha battuto Azimut Vado. “Una squadra giovane e fisica - afferma il coach bianconero Andrea Padovan parlando dei prossimi avversari - non saranno assolutamente partite facili, poi si sa che i play-off sono sempre una storia a parte”.



Tranquillità, però, su come sono stati preparati: “In queste settimane ci siamo allenati molto e bene, sia sotto il profilo atletico che tattico, quindi affrontiamo queste semifinali con la consapevolezza di arrivarci al nostro meglio. Il responso, poi, ovviamente, verrà dal parquet”. Il coach avrà a disposizione tutti i suoi uomini. Gara 1 tra Tarros e Tigullio si giocherà domenica 28 aprile alle 18 al PalaSprint. Arbitrano Luca Riccardi di Parma e Leonardo Fiocchi di Cento (FE).