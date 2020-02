Tarros non ti fermare ora, al Palasprint cala la capolista

La Spezia - “Non basterà il cuore, servirà molta qualità”: così il coach bianconero Andrea Padovan parla della prossima giornata di campionato che vedrà la Tarros ospitare al PalaSprint il Solettificio Manetti ABC Castelfiorentino, attualmente primo in classifica. “Sarà una partita molto difficile - spiega - contro una squadra ottima. Noi dobbiamo mettere sul parquet la determinazione ed il cuore che ci hanno sempre contraddistinto, ma anche una buona dose di bel gioco e ridurre al minimo gli errori, perchè contro avversari come Castelfiorentino non ti puoi concedere sbagli”.



Il tecnico avrà a disposizioe tutti i suoi uomini per provare ancora una volta a stravolgere i pronostici e continuare la serie positiva che dura da 7 giornate e che ha permesso alla squadra di fare un bel salto in avanti in classifica. “Il nostro primo obiettivo deve essere quello di allontanare il più possibile la zona play out, poi al resto penseremo dopo”, conclude Padovan.



Importante sarà, come sempre, l'apporto ed il supporto dei tifosi che si spera confermino le numerose presenze delle ultime partite ed il calore che stanno facendo sentire alla squadra. Palla a due per Spezia Baset Club Tarros – Solettificio Manetti ABC Castelfiorentino domenica 16 febbraio al PalaSprint alle 18. Arbitrano Marco Corso di Pisa e Michele Marinaro di Cascina (Pi).