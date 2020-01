Tarros in trasferta a San Giovanni Valdarno per la cinquina

La Spezia - Prima trasferta del 2020, e del girone di ritorno, per lo Spezia Tarros che domenica 26 gennaio sarà impegnato sul parquet di San Giovanni Valdarno. In terra aretina l'obiettivo dei bianconeri è quello di confermare quanto di buono fatto vedere contro la prima e la seconda della classe e continuare la propria marcia, con un break che al momento conta quattro vittorie consecutive. Ad Arezzo, quindi, i bianconeri vanno puntando al pokerissimo, anche se, come del resto ogni partita di questo campionato, non sarà certo facile strappare la vittoria.



“Sarà una partita probabilmente ancora più difficile delle ultime – sottolinea il coach Andrea Padovan – sia noi che Valdarno siamo alla ricerca di punti, questo è una sorta di scontro diretto vista l'attuale situazione di classifica. Nessuna delle due squadre vuole lasciare i punti all'avversaria. Noi come sempre daremo il massimo, scendendo sul parquet con determinazione ed umiltà, senza pensare a quanto fatto le scorse partite, perché ogni partita ha una storia a sé”.



La settimana di allenamenti in casa Tarros è stata intensa, anche se complicata da influenza e malanni di stagione. Diverso, invece, il discorso per Cimarelli che a seguito dell'infortunio patito durante la gara della scorsa domenica contro Agliana, non è disponibile per la trasferta a San Giovanni Valdarno.



Palla a due domenica 26 gennaio alle ore 18.00. Arbitrano Francesco Carlotti di Calcinaia (PI) e Giuseppe Salvo di Pisa.