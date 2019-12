Tarros in trasferta a Pistoia, Padovan recupera quasi tutto il roster

La Spezia - Dopo aver osservato il turno di riposo, la Tarros è pronta a scendere nuovamente sul parquet. I ragazzi di presidente Danilo Caluri sono attesi da un'altra trasferta. Destinazione Pistoia per affrontare la Libertas Basket Montale ASD.



Dopo molto tempo il coach Andrea Padovan avrà a disposizione tutto l'organico, con la sola eccezione di Petani.



“Ci stiamo ricompattando, dopo i tanti infortuni – sottolinea – c'è ovviamente tanto lavoro da fare. Dobbiamo mantenere la mentalità che abbiamo avuto in questo periodo complicato e ripartire dalla resilienza. Ci vorrà tempo per recuperare al meglio tutti e per ricostruire le dinamiche di gioco, ma abbiamo dimostrato di sapere ovviare ad ogni assenza. Dobbiamo continuare a giocare di squadra, ognuno dando il massimo e senza caricare sulle spalle di nessuno il peso di tutte le responsabilità. Io sono fiducioso, so di avere un bel gruppo, lavoriamo e andiamo avanti, giocandocela contro ogni avversario, come sempre con umiltà e determinazione”.



Guardando alla partita con la Libertas Montale e alle due successive afferma: “Ci aspetta un trittico fondamentale, per noi saranno come finali”.



Si ricomincia sabato 7 dicembre alle 21 al PalaCarrara di Pistoia. Arbitrano Marco Luppichini di Viareggio (PI) e Luciano Puocci di Firenze.