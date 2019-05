Tarros implacabile, anche gara-2 è bianconera

Decisi passi avanti rispetto alla prova di domenica, condizionata dalla lunga sosta. Ora i bianconeri hanno tre match ball. Caluri: "Guai a pensare che sia fatta".

La Spezia - Spezia Basket Club Tarros - Tigullio Sport Team 89-65

Parziali: 32-11; 49-35; 77-52



Spezia Basket Club Tarros: Manzini 3, Lauriola 0, Pipolo 2, Dalpadulo 4, Kibildis 28, Garibotto 6. Coari , Fazio 5,

Moretti 6, Stakic 0, Petani 1, Suliauskas 22, Steffanini 12

Tigullio Sport Team: Prezioso 0, Radchenko 6, Culum 0, Ferri 14, Vexina A. 0, Ouandie 17, Zolesi 2, Zolezzi 6,

Wintour 7, Vexina F. 6, Caversazio 8, Aldrighetti 0



Consapevolezza e umiltà: sono le parole chiave che hanno guidato la Tarros durante tutto il campionato e ancor più devono farlo adesso. Senza dubbio la bella vittoria nella gara 2 delle semifinali play-off contro il Tigullio permette ora ai bianconeri di avere un buon vantaggio sia a livello pratico che psicologico ma, come sottolineano Presidente Caluri e coach Padovan: “Non abbiamo ancora fatto nulla”. Rispetto a gara 1, come da programma, i progressi della Tarros sono stati netti, la brillantezza atletica non è ancora quella di un mesetto fa, ma tutto era calcolato in base alla preparazione fatta e il riscontro sul campo sembra proprio esserci.



“La scorsa partita abbiamo pagato la lunga sosta e il notevole lavoro fatto per preparare il rush finale di stagione – commenta Presidente Danilo Caluri – In gara 2 siamo stati sicuramente molto in crescita e siamo partiti subito forte, come dimostra il primo parziale, reggendo poi bene anche per tutto il resto del match. Non tutti i giocatori sono ancora al meglio, ma questo lo avevamo messo in conto. Tengo a sottolineare anche il fatto che il coach abbia dato spazio a tutti e la risposta di ogni singolo chiamato in causa sia stata ottima, ognuno si è messo davvero a disposizione della squadra”.



E guardando avanti il patron afferma: “La vittoria in gara 2 è molto importante, ora abbiamo tre match ball. Guai a pensare, però, che sia fatta; non abbiamo ancora fatto niente. Certo, ci siamo creati un buon vantaggio, ma bisogna vincere un'altra partita e sappiamo che non sarà facile, il Tigullio ha dimostrato di essere un avversario ostico. Sarà importante restare con i piedi per terra e mantenere massima la concentrazione”. Sulla stessa linea il commento del tecnico Andrea Padovan: “Come avevo detto, gara 2 era cruciale ed è quindi stato importante vincerla ed averlo fatto mostrando netti passi in avanti rispetto a gara 1. Senza dubbio ora andiamo a Tigullio con uno spirito ben diverso da quello che avremmo avuto in caso di sconfitta, ma sappiamo che ci serve un altro punto e che sarebbe meglio farlo il prima possibile”. Ora la sfida si sposta sul parquet del Tigullio: gara 3 delle semifinali si giocherà il 5 maggio alle 18 a Santa Margherita. Se la Tarros non dovesse chiuderla lì, anche gara 4 sarà per i bianconeri in trasferta.