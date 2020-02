Tarros falcidiata dalle assenze ma c'è da battere Montevarchi

La Spezia - E' purtroppo di nuovo alle prese con l'infermeria lo Spezia Basket Tarros che deve fare a meno di Cimarelli, a causa dell'infortunio subito nel match contro Agliana, e ha Loni che, dopo l'infortunio patito la settimana scorsa non si è praticamente allenato. Pochi allenamenti anche nelle gambe di altri giocatori, causa influenza, ma fortunatamente a disposizione.

Non ci sarà, invece, Augustas Suliauskas, che è dovuto volare in Lituanua ed attorno al quale si stringe tutta la squadra.



E' durato quindi poco il periodo in cui coach Padovan ha avuto a disposizione tutti i suoi uomini, un periodo molto proficuo sia dal punto di vista del gioco, che della classifica, con 5 vittorie consecutive che hanno permesso ai bianconeri di risalire in classifica. “Cercheremo comunque il sesto sigillo di fila – afferma il coach bianconero – purtroppo il periodo iniziale

del campionato ci ha obbligato a confrontarci con importanti assenze contemporanee, ora dobbiamo fare tesoro di quegli insegnamenti. La settimana di allenameni è stata complicata a causa delle assenze, ma abbiamo fatto il massimo e il massimo lo metteremo sul parquet”.



Al PalaSprint arriva Montevarchi. Palla a due domenica 2 febbraio alle 18. Arbitrano Matteo Landi di Pontedera (PI) e Lorenzo Nocchi di Vicopisano (PI). L'appello rivolto ai tifosi è di fare sentire il loro prezioso supporto, come è stato sempre ed in particolare nelle scorse partite.