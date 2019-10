Tarros, devi essere più forte del momento

La Spezia - La Tarros deve reagire alla sconfitta e soprattutto alla brutta prestazione della scorsa settimana, ma non solo, deve reagire anche a due assenze importanti: quella di Kibildis, a causa dell'infortunio rimediato proprio domenica scorsa durante la partita, e quello di Steffanini fermo per uno strappo. Serve, quindi, una prova di maturità ed anche di compattezza. “Quando si dice piove sul bagnato... - esordisce il coach bianconero Andrea Padovan - ma si sa, nello sport questi frangenti ci sono e in un gioco di squadra come il basket è proprio in queste situazioni che la risposta deve arrivare dal gruppo ed essere corale. Noi abbiamo lavorato molto anche questa settimana, certo non semplice”.



La Tarros, infatti, si trova, in un momento già non facile, a dovere fare fronte a due assenze e ad un Loni che certo non può essere ancora al top. “Come sempre scenderemo sul parquet per vincere, questo deve essere l'atteggiamento, pur nella più profonda umiltà. Quel che più ancora conta, però, è che dal parquet arrivino buoni segnali. Dobbiamo invertire la rotta rispetto alla scorsa settimana”, ribadisce Padovan. Di fronte non ci sarà certo un avversario remissivo: il Castelfiorentino è infatti ottima formazione. Palla a due domenica 27 ottobre alle 18. Arbitrano Marco Luppichini di Viareggio (LU) e Michele Melai di Santa Maria a Monte (PI)