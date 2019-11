Tarros, contro le assenze e contro la Pielle Livorno

La Spezia - In Coppa Toscana la Tarros ha battuto la Pielle Livorno, conquistando l'accesso alla final four. Sono passate poche settimane, ma la partita sarà senza dubbio tutta un'altra storia.



Purtroppo la Tarros è costretta ad affrontarla a ranghi ridottissimi e anche alcuni dei ragazzi che saranno comunque sul parquet non ci saranno certo al meglio della condizione, ma dopo una o più settimane di stop.

Parliamo di Steffanini che rientra dopo l'infortunio e di Suliauskas che ci sarà, ma senza essersi allenato nei giorni scorsi a causa di una contrattura. A loro va aggiunto Loni, ancora in fase di recupero.

Nulla da fare, invece, per Pipolo e Kibildis.



“La situazione purtroppo è questa – afferma il coach bianconero Andrea Padovan –, frangenti così capitano e la forza di una squadra è nell'affrontarli e superarli. Certo, per noi sono assenze importantissime e che si prolungano per molte giornate, visto che ovviamente anche quando i ragazzi rientrano da un lungo stop hanno bisogno di ulteriore tempo per il pieno recupero”.



Bisogna, ancora una volta serrare le fila, chi c'è dovrà dare tutto e anche di più, anche perché alla Tarros, con tutte queste assenze, mancano gli uomini che, solitamente, hanno a referto il maggior numero di punti.



Palla a due oggi pomeriggio, domenica 10 novembre, alle 18 al PalaSport Macchia di Livorno. Arbitrano Daniele Uldanck di Pisa e Cosimo Zanzarella di Siena