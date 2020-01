Tarros chiude il girone di andara aspettando la capolista

La Spezia - Due sole sconfitte in 13 gare: è un cammino quasi netto quello della San Giobbe Chiusi nel girone di andata del campionato di serie C Gold, che chiuderà giocando proprio al PalaSprnt contro la Tarros.

“E' la squadra meglio organizzata e più strutturata del campionato – sottolinea il coach bianconero Andrea Padovan – hanno ottimi giocatori in ogni ruolo e cambi a disposizione. Sono una formazione di categoria superiore, una sorta di “succursale” dalla Reyer Venezia, ai vertici della serie A”.

“Noi ovviamente scenderemo sul parquet per giocarcela sino alla fine, pur consapevoli del valore del nostro avversario – prosegue Padovan – Vogliamo ben figurare, per noi e per il nostro pubblico, che speriamo venga numerosissimo a sostenerci. Abbiamo lavorato tanto in settimana e prima durante le feste e brucia tanto, ancora, anche il modo in cui samo usciti dalla Coppa Toscana, ennesima partita persa nel finale, con il minimo scarto”



Coach Padovan avrà a disposizione tutti i propri uomini per provare a frenare la corsa della capolista.

“Sarà una partita molto difficile – ribadisce – ma certo non vogliamo partite da sconfitti. Sappiamo che i favori dei pronostici non sono certo dalla nostra parte, ma sappiamo altrettanto che proveremo a ribaltarli”



Palla a due domenica 12 gennaio alle 18.00. Arbitrano Emanuele Orlandini e Tommaso Sgherri di Livorno. L'invito è rivolto a tutti, ai tifosi di sempre, ma anche a chi vuole avvicinarsi a questo sport, perchè non è difficile prevedere che sarà una partita di buon livello e capace di regalare emozioni.