Tarros cerca il bis anti-sorprese

Gara-2 contro Tigullio giovedì sera ancora al Palasprint: coach Padovan non vuole passi falsi.

La Spezia - Ad appena quattro giorni da gara 1 Tarros e Tigullio si trovano di nuovo di fronte per la sfida numero 2, ancora una volta al PalaSprint. Una sfida fondamentale, forse cruciale per il destino di queste semifinali, anche se nulla potrà essere ancora scritto visto che si gioca al meglio delle 5 gare. “Siamo consapevoli dell'importanza della partita, soprattutto sotto il profilo psicologico – spiega coach Andrea Padovan – se noi dovessimo perdere, il vantaggio almeno sul fronte morale passerebbe al Tigullio che avrebbe due sfide interne sulla scia dell'entusiasmo. Se invece dovessimo vincere porteremmo a 2 i punti a nostro favore e andremmo a Santa Margherita con un altro spirito e con la consapevolezza di avere 3 match ball di cui uno al PalaSprint”.

Il coach, però, non nascondere che la sfida sarà molto difficile e che per vincere servirà qualcosa in più di domenica: “Sappiamo che, per come abbiamo programmato la preparazione durante la pausa, non possiamo essere certo brilanti come eravamo sino ad un mesetto fa, ma dobbiamo comunque fare uno scatto. Dobbiamo porre più attenzione ai particolari e restare sempre concentrati. La scorsa partita eravamo spesso un secondo indietro agli avversari, stavolta non dovrà essere così”.



Tutti arruolati in casa bianconera, pronti a mettersi come sempre a disposizione della squadra. Gara 2 tra Tarros e Tigullio si gioca giovedì 2 maggio alle 20.30 al PalaSprint. Arbitrano Luca Falletta di Genova e Stefano Vozzella di Andora (SV)