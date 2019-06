Tarros base tecnica di casa per Soldini e Maserati 70

La Spezia - La sede del Gruppo Tarros, azienda leader nella logistica delle merci e terminalista del porto spezzino, ospiterà la base tecnica di Maserati Multi 70: un’area dedicata con container realizzati e attrezzati appositamente per soddisfare un progetto prestigioso, ricco di innovazione e passione come quello di Giovanni Soldini e del Team di Maserati Multi 70.



Nella base di Maserati Multi 70 saranno custoditi non solo gli accessori avveniristici del trimarano, ma anche un po’ di storia di Giovanni Soldini che con le sue imprese ha dato prestigio all’Italia nel mondo. Inoltre, nella base tecnica, saranno sistemati i container che custodiscono accessori delle sue vecchie barche, ognuna con una grande storia di vittorie alle spalle.



Questa mattina, nel corso dell'inaugurazione della struttura, Alberto Musso, presidente di Tarros Group, ha dichiarato: “Da luogo di trasporti a luogo di passioni. Tarros nasce sul mare ed in mare ha sviluppato i suoi 191 anni di attività. Ogni giorno Tarros, grazie al lavoro dei suoi 600 dipendenti, collega con le sue navi ed i suoi mezzi le diverse sponde del Mediterraneo, 16 paesi, 30 porti e oltre 300 milioni di abitanti. È con molto piacere che ospitiamo Giovanni Soldini ed il suo Team nella nostra sede storica, creando per Maserati Multi 70 una nuova base tecnica degna delle sue imprese che rappresentano un’eccellenza, come il lavoro che Tarros ed il suo personale svolgono con passione e professionalità. Essere al fianco di un grande marinaio e di un innovatore del mare come Giovanni Soldini è per tutti noi motivo di grande orgoglio. E’ un’eccellenza nel mondo, di sicuro ce ne sono poche di persone come lui. La navigazione a vela, spesso in solitaria, è l’essenza del vivere il mare e con queste condivisioni di vedute, abbiamo deciso di fare qualcosa di bello con Maserati. Un progetto ambizioso, anche per la città che ha ambizioni di crescita per il comparto nautico".



"La base spezzina è una costante da vent’anni. La ma carriera - ha aggiunto Soldini - è stata sempre qui e ho avuto grande aiuto. E' fondamentale avere una base logistica anche perché Maserati gira il mondo intero. Noi abitiamo qua perché La Spezia è il posto ideale dove preparare una barca da corsa. Non è facile trovare un posto in cui si trovano così tante professionalità: il know how è l’aspetto vincente di questa città. Tarros, come noi, è una realtà contenuta che però fa spesso e volentieri cose eccellenti".



"La storia di Giovanni Soldini e proprio una bella storia. Sono fiero che come Tarros lavori sul mare e siamo davvero orgogliosi di servire con il Made in Italy tutto il Nord Africa facendo come una sorta di cerniera del Mediterraneo. Siamo un’azienda aperta che vuole lavorare con e sul territorio", ha concluso Mauro Solinas, brand-manager del Gruppo Tarros.