Tarros all'esame Tigullio: "Siamo pronti"

Ultima in casa della regular season per gli uomini di coach Padovan

La Spezia - Ultime due giornate di regular season per il campionato di basket di serie C Silver ligure. Per la Tarros l'ultima partita tra le mura amica sarà contro il Tigullio Sport Team, mentre per l'ultima giornata la attende la “trasferta” in provincia per il match contro il Follo. Il primo appuntamento è, pertanto, domenica 18 febbraio al PalaSprint dove arriverà il Tigullio Sport Team, una formazione che, per le proprie caratteristiche, non è semplice da affrontare per il ragazzi di coach Andrea Padovan, come conferma lui stesso: “E' una formazione un po' simile al Vado, ma con maggiore esperienza. I giocatori hanno ruoli promiscui e non sono nel complesso un organico facile da contrastare".



Continua il coach dei bianconeri: "Noi, comunque, ci siamo preparati bene, è stata un'altra settimana di intenso lavoro e nei miei ragazzi vedo la consapevolezza degli errori che sono stati commessi e di come evitarli. Sicuramente, come abbiamo visto nelle ultime due gare, l'atteggiamento è fondamentale. Non possiamo permetterci nessun calo di concentrazione”. Palla a due domenica 18 febbraio alle 18. Arbitrano Luca Falletta e Alessandro Mariani di Genova.