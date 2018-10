Tarros, al Palasprint arriva Chiavari per l'esordio stagionale

Caluri: "La vittoria in Supercoppa rende felici, ma sappiamo che il campionato sarà tutta un'altra cosa, un percorso lungo e certo non facile".

La Spezia - Con in bacheca la Supercoppa Liguria conquistata domenica scorsa battendo in finale il Cus Genova, lo Spezia Tarros è pronto ad immergersi nel campionato di Serie C Silver, un campionato che quest'anno ha cambiato il proprio regolamento, con la promozione diretta della formazione che chiuderà al primo posto e che quindi sarà, molto probabilmente, ancora più difficile.

Tante, infatti, le squadre che si sono rinforzate durante l'estate per tentare il salto di categoria.



Obiettivo che certo la Tarros non nasconde, così come il suo presidente Danilo Caluri non cela la soddisfazione per il proprio roster: “Una squadra dagli equilibri diversi da quelli della scorsa stagione, con una ossatura che è rimasta, ma anche innesti molto importanti. Sono contento del test rappresentato dalla Supercoppa, anche se tutti sappiamo benissimo che il campionato sarà tutta un'altra cosa, un percorso lungo e certo non facile”.



Le favorite? Secondo il Presidente, posto che poi sarà solo il parquet a parlare ed emettere i propri verdetti, “ci sono diverse formazioni che quest'anno si sono rinforzate. Alle prime quattro dello scorso anno, ovvero Cus, Ospedaletti, Vado e noi, aggiungerei Tigullio e Sarzana, anche se, senza dubbio, il quadro potrà essere più chiaro dopo almeno qualche giornata di campionato”.



Campionato che, per la Tarros, prevede l'esordio al PalaSprint, davanti al pubblico di casa, contro l'Aurora Chiavari. “Vorrei vedere lo stesso atteggiamento e la stessa concentrazione che abbiamo avuto in Supercoppa”, sottolinea il Presidente.



Alla guida della squadra il riconfermatissimo coach Andrea Padovan con il suo staff: “Sono molto soddisfatto del roster, abbiamo bisogno di giocare per trovare i giusti equilibri – afferma – Sarà un campionato difficile e penso molto più equilibrato di quello passato. Per noi sarà fondamentale il lavoro di squadra”.



Palla a due per Spezia Basket Club Tarros – Aurora Basket Chiavari domenica 7 ottobre alle ore 18.00 al PalaSprint. Arbitrano Gabriele Rigato di Rapallo (GE) ed Enrico Scotti di Genova.