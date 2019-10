Tarros a Montevarchi a caccia dei primi punti in trasferta

La Spezia - I primi punti del campionato sono arrivati già nella seconda giornata, grazie alla bella vittoria contro Valdarno, ora lo Spezia Tarros cerca il primo affondo fuori dalle mura amiche del PalaSprint.

Ad Agliana, all'esordio in C Gold, gli spezzini non avevano certo mostrato il loro volto migliore, quindi il primo obiettivo, per la trasferta a Montevarchi è proprio questo: scendere sul parquet con l'atteggiamento giusto e confermando quanto di buon si è visto domenica alla Spezia, cancellando, invece, quel terzo quarto di black out.



“Quest'anno ci sarà davvero da soffrire e restare concentrati dalla palla a due alla sirena in ogni partita – afferma il coach bianconero Andrea Padovan – i sette minuti della scorsa partita devono essere per noi un monito”.



Su prossimi avversari commenta: “Sono un'ottima squadra, molti di loro giocano insieme da diversi anni, hanno meccanismi di gioco ben rodati e sono perfettamente calati nella categotia. Inoltre giocheremo in un palazzetto molto caldo”.



Tra le fila bianconere ancora assente Loni.



Palla a due sabato 12 ottobre alle 21.15. Arbitrano Gabriele Solfanelli e Tommaso Sgherri di Livorno.