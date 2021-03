Tarros Spezia riceve un sorprendente Montale al Palasprint

La Spezia - Turno infrasettimanale per la Tarros Spezia che mercoledì 10 (ore 20.30), ospita al Palasprint i pistoiesi del Montale per la terza giornata del campionato cestistico di Serie C Gold toscana, girone A. Arbitrano Matteo Landi di Pontedera e Michele Marinaro di Cascina.

I bianconeri dovrebbero recuperare, almeno parzialmente, il “play” lituano Augustas Suliauskas; più difficile appare riavere Christian Petani. Tarros e Montale sono a pari punti in classifica, però i toscani nell’ultimo turno hanno riposato, dopo aver ospitato e a sorpresa battuto di 11 punti la grande favorita Pielle Livorno. Contro cui, seppur di misura, hanno perso invece a domicilio gli spezzini (all’indomani dell’esordio vittorioso in casa contro il Lucca) domenica scorsa.

Squadra giovane, quella pistoiese, nonché perciò pure molto dinamica: per farvi fronte, sarebbe dunque stato molto meglio disporre di un po’ più di tempo, anziché di appena quel paio di giorni appena trascorsi dal match precedente.