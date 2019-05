Tarros-Cus, testa a gara 2: "Palasprint riempiti, c'è da continuare a sognare"

La Spezia - Ad appena tre giorni di distanza da gara 1, Tarros e Cus si trovano di nuovo l'una di fronte all'altra, ancora una volta al PalaSprint, per gara 2 della finale play-off del campionato di Serie C Silver ligure. “E' una partita fondamentale – commenta il coach Andrea Padovan – non dobbiamo pensare che venga da sola, dopo la bella vittoria in gara 1; una partita non è mai uguale all'altra e noi dobbiamo giocare come se fossimo sullo 0-0. I ragazzi lo sanno bene e sono certo che il nostro spirito sul parquet sarà questo, lo stesso di domenica. Dobbiamo fare, è questo quello che ho detto ai ragazzi”.



Il rischio, infatti, dopo la vittoria con ampio margine in gara 1, con un Cus che ha ceduto ad un certo punto le armi, non deve “ingannare”: nulla è stato raggiunto e nulla è facile da raggiungere. Lo spirito deve essere lo stesso di quella gara e la concentrazione deve essere massima. Il tecnico bianconero avrà a disposizione tutti i suoi uomini. Si gioca, come detto, di nuovo al PalaSprint, e l'auspicio è, nonostante il turno sia infrasettimanale, di vederlo pieno e caldo: “Spero in una buona risposta da parte del pubblico – ribadisce il Presidente Danilo Caluri – Domenica era un PalaSprint bellissimo, come non lo vedevamo da tempo, e i nostri tifosi ci hanno sostenuto ed aiutato molto. So che giocando di mercoledì non è così semplice, ma spero in un'altra grande risposta da parte dei nostri supporters”.



Appuntamento, allora, per gara 2 della finale play-off tra Tarros e Cus, mercoledì 22 maggio alle 20.30 al Palasprint. Arbitrano Roberto Montalbetti di Empoli e Matteo Luchi di Prato.