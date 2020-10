Tanto Spezia nell'under 21 azzurra: chiamato anche Pobega

La Spezia - Tommaso Pobega raggiungerà infatti in serata il ritiro di Firenze della selezione Under 21 del CT Nicolato, per aggregarsi al gruppo che in rosa conta già gli aquilotti Giulio Maggiore e Riccardo Marchizza che rimangono in quanto negativi al tampone. Dopo i due casi di positività al Covid registrati nel ritiro di Tirrenia, gli Azzurrini parano il colpo mandando una nuova mail allo Spezia e prenotando un altro centrocampista. I tre aquilotti parteciperanno alle sfide valide per le qualificazioni agli Europei di categoria contro Islanda (9 ottobre) e Irlanda (13 ottobre).