Tanti confermati, Bidaoui e Ragusa a partita in corso

La Spezia - Anche questa sera lo Spezia deve essere più forte delle assenze. Di per sé i cinque cambi aiutano a dosare le energie, ma a centrocampo la coperta si è fatta corta e allora chi sta in mezzo dovrà trovare energie nelle gambe e anche nel cuore. Fuori Matteo Ricci e Reinhart e con Mastinu spostato attaccante esterno, rimangono Acampora e volendo Bastoni da recuperare al suo vecchio ruolo di mezzala. Il tutto all'inizio di un trittico ravvicinato e con la spada di Damocle della diffida a Bartolomei.

Vincenzo Italiano dovrebbe cambiare poco anche nel resto dei reparti. Davanti a Scuffet ci sono Capradossi e Erlic, Marchizza confermatissimo a sinistra e ancora una volta Vignali preferito a Ferrer che non è ancora al cento per cento. In mezzo è ancora Bartolomei a fare il play, con Mora e Maggiore candidati agli altri due ruoli. Ballottaggio tra Galabinov e Nzola (favorito) per il ruolo di centravanti, Mastinu a destra e Gyasi a sinistra. Ci sono buone possibilità di rivedere Bidaoui in campo a partita inoltrata, così come uno spazio a Ragusa si troverà anche stasera.



Qui Chievo. Aglietti annuncia che cambierà poco e oltretutto ritrova Giaccherini, quantomeno a partita in corso. Così il Chievo che ha convinto a Crotone si presenta con Semper in porta, Dickmann, Leverbe, Rigione e Renzetti il quartetto difensivo. Sarà un 4-3-3 speculare a quello del suo ex compagno Italiano con Obi a dettare i tempi e Segre ed Esposito mezzali. Djordjevic il centravanti, Vignato e Garritano le ali.