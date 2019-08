Tante trasferte e tanti ko per lo Spezia alla prima

La Spezia - Tocca organizzare l'opening match allo Spezia per sperare di poter esordire in casa. Per il terzo anno consecutivo e per la quinta volta nelle ultime sei stagioni, agli aquilotti tocca viaggiare alla prima giornata di campionato. Questa volta a sorpresa, perché la speranza di poter tornare al "Picco" a contendere i primi tre punti per la stagione era netta in casa aquilotta. E in effetti il "ritmo" di tutte le altre conferma: lo Spezia è l'unica che si trova a ricominciare in trasferta dopo averlo già fatto nel 18/19. E ci sono club che hanno avuto la fortuna della prima in casa per tre anni di seguito, come Venezia e appunto Cittadella.

Club che va un po' "leggerino" all'appuntamento di Ascoli, dove affluiscono presidenti, amministratori delegati e direttori generali da tutte le parti d'Italia. Lo Spezia manda team manager, allenatore in seconda e un giocatore che ha la funzione di ritirare il premio disciplina conquistato la scorsa stagione. Unica regola nel sorteggio è l'alternanza con la Virtus Entella che trova il Livorno, a sua volta in costante alternanza con il Pisa. Ma il Pisa è il club che organizza l'anticipo della prima giornata, obbligando quindi i labronici alla trasferta. L'abbinamento degli amaranto con i chiavaresi spedisce gli aquilotti sul pullman.



Per Vincenzo Italiano subito lo scoglio di una delle squadre più rodate del campionato, sebbene orfana dei due attaccanti Moncini e Finotto che hanno abbattuto i bianchi nei playoff. "Si tratta di una partita sicuramente complicata, ma in questo campionato non esistono partite semplici o dal risultato scontato, pertanto noi dovremo scendere in campo per ottenere il massimo, cercando di partire con il piede giusto", dice il tecnico aquilotto che quindi non manca di caricare tutti in vista dell'impegno del 24 agosto. Il diggì dei granata Stefano Marchetti ha lo stesso pensiero, dal punto di vista inverso: "Partenza difficilissima", dice ma poi filosofeggia: "Il sorteggio ha un aspetto relativo, conta quale approccio hai in partita".

Lo Spezia non vince la prima addirittura dal 2012, quando Marco Sansovini ribaltò il Vicenza nei minuti finali: 2-1 al Picco con Michele Serena in panchina. Da allora due pareggi e quattro sconfitte. Qusta tutte in trasferta tra Varese, Bari, Palermo e Venezia. Il Cittadella era stata la prima avversaria anche nel 2013: finì 0-0 in una partita molto tesa con i granata in nove. Ma si giocava in Viale Fieschi.