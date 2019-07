Tania Vincenzino gareggerà al Montagna nei regionali individuali

La Spezia - Campo Montagna ancora protagonista domani, sabato 13 e domenica 14 luglio per i campionati regionali individuali assoluti sotto l’egida FIDAL e l’organizzazione della società di casa, la Duferco Atletica spezia presieduta da Stefano Mei e diretta da Chicco Leporati insieme al suo staff di tecnici e accompagnatori. La manifestazione che si terrà nei pomeriggi di sabato e domenica (ritrovo atleti ore 15, calendario gare fino a ora di cena) vedrà sfidarsi in corse, lanci e salti la migliore gioventù sportiva ligure, anche perché la vittoria di specialità può contribuire ad ottenere il tempo di accredito per partecipare agli Assoluti A in programma in autunno a Bressanone. Tanti gli atleti di livello, tra cui nei maschi nelle specialità 100 e 200 metri Luca Biancardi, nei 400 Adeshola Ayotade, Alessandro La Mantia, Marco Zunino, negli 800 e nei 1500 Andrea Del Sarto, Simone Luminoso nel salto in alto, Matteo Oliveri( Campione Italiano Allievi 2019) nel salto con l’ asta , Giordano Musso nel lancio del peso, Denis Canepa nel giavellotto, Francesco Valentini ottimo junior sempre nel giavellotto, tra le ragazze citiamo tra le altre Elena Arena nei 100 e 200, Alice Franceschini nei 1500, Rachele Gerardi nei 400, Tania Vincenzino (campionessa italiana 2018, 20 titoli italiani vinti, di cui 9 assoluti) nel salto in lungo.



Ecco il regolamento completo: Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019 appartenenti a Società affiliate alla Fidal. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2019 e al RTI 2019. Tutte le gare di corsa maggiori o uguali ai 200 metri ed a ostacoli verranno disputate a "serie", con gli atleti accreditati dei tempi migliori che correranno nella prima serie. Le gare di 100 mt verranno disputate con batterie e finali. Ai fini della composizione delle "serie" vengono prese in considerazione solo le prestazioni ottenute nel 2019. Le corsie dei primi turni o turni unici e gli ordini di salto e lancio, verranno sempre attribuiti per sorteggio. Ogni atleta può partecipare al massimo a due gare individuali e una staffetta o una gara e due Staffette. Progressioni nei salti in elevazione e battute nel salto triplo verranno decise dal Delegato Tecnico in base alle iscrizioni.



In caso di parità nelle corse si applica la regola 167 del RTI e nei concorsi la regola 180/22 ad eccezione di alto e asta dove la parità viene risolta tramite spareggio, applicando la regola 181/9 del RTI, in deroga a quanto previsto dalla regola 181/8.



PROGRAMMA TECNICO



Sabato 13 luglio



MASCHI: 100 – 400 – 1500 - 3000 siepi - 110hs - 4x100 – asta – triplo – disco – giavellotto



FEMMINE: 100 – 400 – 1500 - 3000 siepi - 100hs - 4x100 – alto - triplo – peso – martello



Domenica 14 luglio



MASCHI: 200 – 800 – 5000 - 400hs - 4x400 – alto - lungo – peso – martello – 10km marcia



FEMMINE: 200 – 800 – 5000 - 400hs - 4x400 – asta - lungo – disco – giavellotto – 5km marcia



PREMIAZIONI



Saranno premiati i primi 3 atleti maschili e femminili delle categorie assolute per tutte le gare. I primi 3 delle categorie Juniores – Promesse nelle gare per cui non sia già stato assegnato il titolo. I primi 3 master per ogni categoria nelle gare di corsa (esclusi ostacoli) e salti .