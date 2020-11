La Spezia - Allenamento congiunto con la Primavera ieri mattina al Comunale di Follo per i ragazzi di mister Italiano. Il punteggio finale di 3-0 porta la firma di Nzola, autore di una doppietta e Mattiello, tornato in campo nella partitella da due tempi di 35’. Intanto i consueti controlli anti Covid-19 hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Lo Spezia tornerà in campo oggi pomeriggio, in vista della ripresa del campionato, che vedrà gli aquilotti sfidare l’Atalanta.